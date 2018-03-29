Консул-советник России назвал закрытие консульства в Сиэтле захватом частной собственности

Консул-советник России в США Халит Айсин считает, что закрытие резиденции генерального консула в Сиэтле можно расценивать как захват российской собственности. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Да, это наша собственность (консульство в Сиэтле — «Газета.Ru»). Судьбу ее легко просчитать — она такая же, как и у генконсульства в Сан-Франциско. Это неприкрытый захват нашей собственности, которая не вписывается ни в какие нормы международного права», — сказал Айсин.

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Дипломат подчеркнул, что закрытие консульства нарушает одну из основ американского законодательства — право на частную собственность.

«Это наша собственность. На каком основании они ее блокируют? То есть иначе, как захват, это не назовешь», — резюмировал Айсин.

Ранее в США сообщили о закрытии российского консульства в Сиэтле.

26 марта США заявили о высылке 60 российских дипломатов. Франция, Германия и ряд стран ЕС также объявили об аналогичных мерах. К ряду стран присоединились Канада и Австралия.