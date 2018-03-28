Нарышкин подтвердил, что среди сотрудников МИДа есть офицеры внешней разведки

Директор Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин рассказал, что в числе сотрудников МИДа есть офицеры ведомства, передает РИА «Новости».

«В числе сотрудников МИД есть и офицеры нашей службы», — подтвердил Нарышкин.

По его словам, у СВР есть инструментарий, который обеспечивает решение задач, возложенных на службу по защите интересов России и россиян в любой точке планеты.

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«Это грязная, циничная провокация со стороны известной группы стран, которые формируют атмосферу русофобии», — прокомментировал Нарышкин инцидент с отравлением экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля.

Ранее премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила о необходимости дальнейших антироссийских мер в связи с делом об отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери.

26 марта США заявили о высылке 60 российских дипломатов. Франция, Германия и ряд стран ЕС также объявили об аналогичных мерах. К ряду стран присоединились Канада и Австралия.