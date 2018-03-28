Люксембург решил отозвать посла в Москве

Власти Люксембурга приняли решение об отзыве своего посла в Москве для консультаций, передает РИА «Новости».

Ранее министр иностранных дел Люксембурга Жан Ассельборн заявил, что страна не намерена высылать российских дипломатов из-за дела об отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля в британском Солсбери.

26 марта США заявили о высылке 60 российских дипломатов. Франция, Германия и ряд стран ЕС также объявили об аналогичных мерах. К ряду стран присоединились Канада и Австралия.