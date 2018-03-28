Бывший министр иностранных дел КНР расскажет Сеулу о визите Ким Чен Ына в Пекин

Бывший министр иностранных дел Китая Ян Цзечи посетит в четверг, 29 марта, Южную Корею, чтобы рассказать подробности о встрече лидера КНДР Ким Чен Ына и главы КНР Си Цзиньпина. Об этом сообщает «Ренхап».

Сообщается, что в Сеуле Ян Цзечи встретится с советником президента по безопасности Чон Ый Ёном, который также выступал в качестве спецпосланника президента Мун Чжэ Ина во время визита делегации Южной Кореи в Пхеньян. Ожидается, что китайский дипломат изложит подробности встречи лидеров КНДР и КНР.

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«Также будут обсуждения денуклеаризации Корейского полуострова и других нерешенных вопросов», — сказал Ян Цзечи.

Дипломат отметил, что развитие ситуации с Северной Кореей «превосходит ожидания» китайских властей.

Ранее сообщалось, что премьер Японии попросил у Китая основательное объяснение визита Ким Чен Ына.