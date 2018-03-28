Ким Чен Ын встретился с главой Китая в Пекине

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын посетил с супругой Китай, чтобы лично поздравить главу КНР Си Цзиньпина с переизбранием и обсудить ситуацию на Корейском полуострове, передает агентство «Синьхуа».

Сообщается, что лидеры стран обсуждали текущую политическую повестку в мире и регионе, а также отношения между КНДР и Китаем.

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«Мы желаем сотрудничать с нашими товарищами из КНДР, чтобы сохранить нашу устремленность в будущее и совместно двигаться вперед — так мы будем содействовать долгосрочным и здоровым отношениям между странами и получим выгоды для наших стран и наших народов, а также заложим основу спокойствия, стабильности и развития региона», — сказал Си Цзиньпин.

По данным агентства, Ким Чен Ын в очередной раз подтвердил, что готов встретиться с лидером США Дональдом Трампом.

Ранее сообщалось, что таинственный поезд из КНДР, в котором, предположительно, находился Ким Чен Ын, покинул Пекин.