Премьер Молдавии объяснил высылку российских дипломатов

Премьер-министр Молдавии Павел Филип в эфире телеканала TV Moldova 1 заявил, что партнерство с ЕС обязывает страну присоединиться к высылке российских дипломатов.

«У Молдавии юридические отношения с Европейским союзом, Соглашение об ассоциации, мы находимся в партнерстве с ЕС и это партнерство обязывает нас быть солидарными», — сказал Филип.

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Ранее президент Молдавии Игорь Додон заявил, что крайне возмущен решением правительства страны о высылке трех российских дипломатов.

26 марта США заявили о высылке 60 российских дипломатов. Франция, Германия и ряд стран ЕС также объявили об аналогичных мерах. К ряду стран присоединились Канада и Австралия.