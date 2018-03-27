МИД России назвал провокацией инцидент в Косовска-Митровице

Министерство иностранных дел России прокомментировало нападение вооруженного спецназа на мирное собрание сербов в Косовска-Митровице. Об этом сообщается на сайте ведомства.

По данным ведомства, в результате акции «в грубой форме с применением насилия задержан и препровожден за пределы края руководитель канцелярии по делам Косово и Метохии правительства республики Сербии Марко Джурич».

Реклама

«Решительно осуждаем эту акцию, направленную на запугивание косовских сербов, произвол в отношении Джурича, являющегося главой сербской делегации на переговорах с Приштиной», — говорится в сообщении.

В МИД назвали неприемлемым позицию Сил для Косова и Миссии ЕС, которые лишь со стороны наблюдали за происходящим и не выполнили свой мандат.

Ранее президент Сербии Александр Вучич прокомментировал задержание Джурича в Косово.