Госдеп: США и их союзники выслали 151 российского дипломата

Официальный представитель Госдепартамента Хизер Науэрт заявила, что США и их союзники на данный момент выслали 151 российского дипломата по делу Скрипаля. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Конечный результат — 151 российский разведчик отправлен домой в Москву. Это свидетельство того, насколько серьезно мир воспринимает российскую глобальную кампанию по подрыву международного мира и стабильности, угрозе суверенитета и безопасности стран по всему миру, дискредитации западных институтов», — сказала Науэрт.

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Ранее сообщалось, что Бельгия высылает одного российского дипломата.

26 марта США заявили о высылке 60 российских дипломатов. Франция, Германия и ряд стран ЕС также объявили об аналогичных мерах. К ряду стран присоединились Канада и Австралия.