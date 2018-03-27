Захарова рассказала о провале Мэй

Официальный представитель МИД России опубликовала презентацию, которую представители иностранных посольств получили на брифинге в посольстве Великобритании в Москве. Об этом она написала в фейсбуке.

Захарова назвала это провалом премьер-министра Терезы Мэй и манипуляция мировым общественным мнением

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«Это провал Терезы Мэй. Раскрыта крупнейшая манипуляция мировым общественным мнением, в которой замешаны власти Великобритании. Оцените. На основе 6 картинок приняты решения ответственности государства в химической атаке», — заявила Захарова.

Материалы презентации опубликовал «Коммерсантъ».

26 марта США заявили о высылке 60 российских дипломатов. Франция, Германия и ряд стран ЕС также объявили об аналогичных мерах. К ряду стран присоединились Канада и Австралия.