Трамп и Макрон обсудили высылку российских дипломатов

Президент США Дональд Трамп и французский лидер Эммануэль Макрон в ходе телефонного разговора обсудили действия западных союзников и высылку российских дипломатов. Об этом сообщается на сайте Белого дома.

«Оба лидера выразили поддержку жесткому ответу Запада на осуществленную Россией химическую атаку в Солсбери в Великобритании, в том числе высылку большого числа российских разведчиков на обоих берегах Атлантики», — говорится в сообщении.

26 марта США заявили о высылке 60 российских дипломатов. Франция, Германия и ряд стран ЕС также объявили об аналогичных мерах. К ряду стран присоединились Канада и Австралия.