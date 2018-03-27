Додон раскритиковал решение о высылке российских дипломатов из Молдавии

Президент Молдавии Игорь Додон в фейсбуке заявил, что крайне возмущен решением правительства страны о высылке трех российских дипломатов.

«Категорически осуждаю эту очередную антироссийскую провокацию. У Молдовы нет никаких союзнических обязательств перед Великобританией и других членов НАТО для того, чтобы предпринимать подобные шаги из принципа блоковой солидарности», — написал Додон.

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По его словам, «целый ряд стран – членов НАТО, такие как Словакия и Турция, а также член Евросоюза Австрия – отказались участвовать в этом коллективном антироссийском демарше».

Ранее сообщалось, что Молдавия объявила персонами нон грата трех российских дипломатов из-за дела Скрипаля.

26 марта США заявили о высылке 60 российских дипломатов. Франция, Германия и ряд стран ЕС также объявили об аналогичных мерах. К ряду стран присоединились Канада и Австралия.