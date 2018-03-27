Люксембург не будет высылать российских дипломатов

Министр иностранных дел Люксембурга Жан Ассельборн заявил, что страна не намерена высылать российских дипломатов из-за дела об отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля в британском Солсбери. Об этом он рассказал в эфире радиопередачи 5 minutes RTL.

«Что касается Люксембурга, в нашей стране насчитывается очень ограниченное число российских дипломатов и, несмотря на все наши усилия, оказалось невозможно установить, что кто-то из них является шпионом или работает против интересов страны», — сказал министр.

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При этом, по его словам, Люксембург «на 100%» солидарен с Великобританией.

26 марта США заявили о высылке 60 российских дипломатов. Франция, Германия и ряд стран ЕС также объявили об аналогичных мерах. К ряду стран присоединились Канада и Австралия.