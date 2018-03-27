Австралия высылает двух российских дипломатов

Австралия вышлет двух российских дипломатов в связи с делом об отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском Солсбери, сообщает телеканал 9News.

Отмечается, что будут высланы два работника посольства России в Канберре, являющиеся сотрудниками разведки.

Реклама

Ранее премьер-министр Словакии Петер Пеллегрини объяснил, почему страна не присоединилась к массовому выдворению российских дипломатов.

26 марта США заявили о высылке 60 российских дипломатов. Франция, Германия и ряд стран ЕС также объявили об аналогичных мерах. К ряду стран присоединилась Канада.