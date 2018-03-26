В Госдуме назвали решение о высылке дипломатов «проявлением двойных стандартов»

Член комитета Госдумы по международным делам, заместитель секретаря генсовета партии «Единая Россия», Сергей Железняк прокомментировал «Газете.Ru» решение о высылке ряда российских дипломатов странами Запада.

По его мнению, решение о высылке дипломатов является «возмутительным проявлением двойных стандартов» со стороны западных стран.

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«Решение о высылке ряда российских дипломатов, принятое 14 европейскими странами, США, Канадой и примкнувшей к ним Украиной из-за дела Скрипаля на фоне отказа Лондона исполнить свои обязательства по конвенции о запрете химического оружия и предоставить России вещественные доказательства совершенного преступления, является недостойным политизированным сговором и возмутительным проявлением двойных стандартов западных стран и правового нигилизма, разрушающего международную правовую систему», — сказал Железняк.

По его мнению, «проявление западной псевдо-солидарности с Лондоном» выгодно тем, кто совершил покушение на экс-офицера ГРУ Сергея Срипаля и его дочь и боится разоблачения.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию о ситуации с российскими дипломатами.