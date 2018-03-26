Албания объявила персонами нон грата двух российских дипломатов

Албания вслед за странами ЕС в связи с «делом Скрипаля» объявила персонами нон грата двух российских дипломатов, сообщает Албанское телеграфное агентство.

Согласно пресс-релизу МИД страны, вербальная нота была доведена до сведения посла России в Албании Александра Карпушина.

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Как отмечается, деятельность дипломатов «не соответствует их дипломатическому статусу».

26 марта 14 стран ЕС, США, Канада и Украина объявили о высылке российских дипломатов. Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон заявил, что масштабная высылка российских дипломатов из западных стран войдет в историю.