Стали известны темы переговоров Путина и эмира Катара

Президент России Владимир Путин и эмир Катара Тамим Бен Хамад Аль Тани обсудят на переговорах в Москве региональные вопросы, в том числе Сирию и Йемен, а также Палестину, передает РИА «Новости».

«Руководители (стран) коснутся вопросов взаимного сотрудничества в двухсторонних (отношениях — ред.), обменяются мнениями и обсудят региональные вопросы, такие как сирийский и йеменский вопрос, а также другие вопросы, в том числе, палестинский», — сообщил посол Катара в России Фахд Мухаммед аль-Аттыйя.

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По словам посла, это второй визит катарского эмира в Москву с 2016 года.

В ходе визита лидеры стран обсудят развитие сотрудничества в области экономики, туризма, энергетики и военные вопросы, а также проведение перекрестного года культуры между странами.

Ранее сообщалось, что переговоры пройдут 26 марта.