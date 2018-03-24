Песков назвал прошедшие выборы конкурентными

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что прошедшие выборы главы государства были конкурентными, передает РИА «Новости».

«Во-первых, уровень поддержки, о котором мы только что с вами говорили, это именно то, что сподвигло многих дойти до избирательных участков и отдать свой голос за Путина. Это конкурентность. Несмотря на прогнозируемый результат победителя, безоговорочного победителя, сейчас я могу смело об этом говорить, вы знаете, я говорил и раньше, за что получил предупреждение от Центральной избирательной комиссии», — сказал Песков.

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Он добавил, что «у Путина действительно не было и нет конкурентов в плане политического и государственного лидерства».

«Но, несмотря на это, достаточный элемент состязательности и политической конкурентности на выборах присутствовал. Это достаточно филигранная работа ЦИК. Выборы были отмечены, как одни из самых транспорентных, чистых и понятных. Конечно, это очень важно», — сказал Песков.

Ранее Песков рассказал об активной гражданской позиции россиян.