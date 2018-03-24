В Верховной раде рассказали об условиях вступления Украины в НАТО

Внефракционный народный депутат Верховной рады Виктор Чумак заявил, что Украина вступит в НАТО, если между страной и Североатлантическим альянсом сложатся новые стандарты отношений, сообщает NewsOne.

«Демократия — это значит надлежащее управление. Это не клептократическая олигархия, а именно демократическая республика, когда принимаются прозрачные решения, когда понятно, как принимаются эти государственные решения через политическую конкуренцию, через обсуждение с заинтересованными сторонами. Для них (НАТО — «Газета.Ru») это процедура принятия политического решения, которое является основой демократии», — сказал Чумак.

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Политик также считает, что для вступления страны в Североатлантический альянс «должны быть другие стандарты отношений (между Украиной и НАТО — «Газета.Ru»)». Чумак пояснил, что эти стандарты предполагают не военные соглашения, а согласие в антикоррупционной и экономической политике, а также единые стандарты технических регламентов со странами НАТО.

Ранее представитель Украины в НАТО рассказал о письме президента страны Петра Порошенко генсеку альянса Йенсу Столтенбергу.