Усы заставили Трампа засомневаться в назначении советника

Президент США Дональд Трамп назначил Джона Болтона своим советником по нацбезопасности, хотя на протяжении долгого времени испытывал неприязнь к его усам. Об этом пишет The Hill со ссылкой на СМИ.

По данным портала, неприязнь Трампа к усам Болтона «хорошо известна». Журналисты отмечают, что президент провел очень много времени, высмеивая растительность на лице будущего советника.

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Также усы заставили Трамп повременить с назначением Болтона.

В итоге глава государства преодолел свою неприязнь. Накануне он снял Герберта Макмастера с поста советника по нацбезопасности и назначил Болтона.