МИД: газ «Новичок» никогда не производился в России

МИД России по итогам брифинга, посвященного делу об отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля в британском Солсбери, опубликовал заявление, в котором говорится, что нервно-паралитическое вещество под названием «Новичок» никогда не производился в России.

«Подтверждено, что Россия никоим образом не причастна и в принципе не может иметь никакого отношения к инциденту в Солсбери. Нервно-паралитический газ под кодовым западным названием «Новичок» в Российской Федерации никогда не производился», — говорится в сообщении.

Ранее канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что лидерам стран ЕС были предоставлены доказательства причастности России к отравлению Скрипаля.