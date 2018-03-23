Меркель заявила о наличии доказательств причастности России к отравлению Скрипаля

Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что премьер-министр Великобритании Тереза Мэй предоставила лидерам стран Евросоюза доказательства того, что Россия причастна к отравлению экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля, передает РИА «Новости».

«Тереза Мей представила нам определенные доказательства», — сказала Меркель, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.

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Она отметила, что меры ФРГ и Франции в отношении России в связи с делом Скрипаля будут представлены после согласования.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон высказался об отравлении Скрипаля.