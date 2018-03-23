Песков на примере объяснил «безумие» обвинений Британии по делу Скрипаля

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что отравленный в Великобритании экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль не представлял для России никакой ценности. Об этом он рассказал в интервью RT.

По его словам, обвинения в адрес России являются «искусственно сконструированными теориями».

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«Он был передан Великобритании в результате обмена (агентами разведки). Так почему же Россия должна выдавать человека, который хоть сколько-нибудь важен или имеет ценность? Это немыслимо. Если его выдали — значит, Россия больше не имеет с ним дел. Он имеет нулевую ценность или важность», — сказал Песков.

Он также добавил, что британская сторона не хочет увидеть реальность, признав, что у России нет химоружия.

«Посла Великобритании мы там не увидели. Если у Британии есть вопросы по этому делу, то почему бы британскому послу не прийти и не услышать ответы? Как будто они задают вопросы, не желая получить ответы. Словно они задают вопросы, заранее имея какое-то мнение.», — заметил Песков.

Пресс-секретарь российского лидера назвал заявления властей Великобритании безумными и сравнил происходящее с ДТП.

«Представьте: Москва, произошло ДТП, есть жертва. Видим автомобиль: сделан в Британии. Скажем, Range Rover. И давайте просто представим, что я или представитель МИД делаем заявление, что человек погиб в ДТП в центре Москвы в автомобиле, произведенном в Великобритании, и с высокой вероятностью ответственность за это может лежать на премьер-министре Великобритании. Безумно ли это? Да, это безумие», — объяснил Песков.

Ранее Песков назвал проблему Британии.