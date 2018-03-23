Саркози пообещал бороться с «бандой» Каддафи

Экс-президент Франции Николя Саркози заявил, что намерен бороться с «бандой» бывшего ливийского лидера Муаммара Каддафи, которая обвинила его в коррупции. Об этом сообщает телеканал TF1.

«Я не буду с этим шутить, я отношусь к этому очень серьезно. Это займет год, два, десять, но я расправлюсь с этой бандой», — сказал Саркази.

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Ранее Саркози заявил, что предъявленные ему обвинения в коррупции, нелегальном финансировании избирательной кампании и укрывании государственных средств Ливии бездоказательны.

По его словам, он был обвинен на основе заявлений Муаммара Каддафи (бывшего ливийского лидера), его сына, племянника, кузена, представителя, бывшего премьер-министра и (бизнесмена) Зиада Такиеддина.