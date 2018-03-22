Журналист обвинил Жириновского в домогательствах

Журналист издания «Настоящее время» Ренат Давлетгильдеев сообщил о домогательствах со стороны лидера ЛДПР Владимира Жириновского. Об этом он написал на своей странице в фейсбуке.

«Я никогда не скрывал историю про то, как после финала конкурса Мисс Россия (проходил в декабре 2006 года. — «Газета.Ru») меня за руки пытались вывезти из здания помощники Жириновского и отвезти с ним в корпоративную сауну ЛДПР», — рассказал Давлетгильдеев.

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По словам журналиста, сам Жириновский во время интервью трогал его ниже спины «так, что руки тряслись с диктофоном».

О домогательствах Давлетгильдеев рассказал на фоне скандала с депутатом Леонидом Слуцким.

Комиссия Госдумы по этике не нашла нарушений в поведении главы комитета Госдумы по международным делам Леонида Слуцкого, обвиненного в домогательствах.