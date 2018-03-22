Адвокат Трампа по делу Мюллера уволился

Джон Дауд, ведущий юрист президента США Дональда Трамп в рамках расследования спецпрокурора Роберта Мюллера, уволился. Об этом пишет The New York Times со ссылкой на два источника.

Отмечается, что Дауд ушел от Трампа спустя несколько дней после того, как президент призвал прекратить расследование о связях с Россией.

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По словам одного из источников, Дауд неоднократно планировал уволиться, поскольку Трамп игнорировал его советы.

Ранее сообщалось, что команда Мюллера обозначила главные темы разговора с Трампом.