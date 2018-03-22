Турчак прокомментировал ситуацию со Слуцким

Секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак ответил на вопросы журналистов о ситуации с депутатом Леонидом Слуцким, передает корреспондент «Газеты.Ru».

«К сожалению, это не наш депутат. Мы бы разобрались быстро. Каждый определяет для себя сам, что значит вести себя по-мужски», — заявил Турчак на выходе с президиума генсовета партии.

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Накануне комиссия Госдумы по этике не нашла нарушений в поведении главы комитета Госдумы по международным делам Леонида Слуцкого, обвиненного в домогательствах.

Несколько журналисток обвинили Слуцкого в сексуальных домогательствах, у здания Госдумы прошли пикеты с требованием его отставки. Слуцкий заявил, что оставляет за собой право в любой момент подать в суд за эти обвинения. Он назвал их провокацией.