Bloomberg: Британия планирует убедить страны ЕС выслать российских дипломатов

Власти Великобритании пытаются убедить союзников в Европе выслать российских дипломатов из-за дела об отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля в Солсбери. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

По данным агентства, британские власти предоставляет ключевым союзникам в ЕС разведывательные данные по делу Скрипаля.

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Как отмечают источники издания, премьер-министр Тереза Мэй намерена заявить лидерам стран ЕС, что Москва представляет угрозу всей Европе.

А также Мэй рассчитывает убедить партнеров в необходимости усилить давление на российские власти.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, почему обвинения в адрес российской стороны по делу об отравлении Скрипаля являются необоснованными.