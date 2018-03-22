Конгресс Перу рассмотрит прошение об отставке президента

Конгресс Перу рассмотрит прошение об отставке, поданное президентом страны Педро Кучински, предварительно парламентские партии согласны с отставкой. Об этом сообщается в твиттере парламента.

«Пленарное заседание соберется в четверг, 22 марта, в 16 часов (00.00 мск)», — говорится в сообщении.

Ранее СМИ сообщили, что президент Перу Педро Пабло Кучински представил конгрессу заявление о скорой отставке из-за скандала с подкупом голосов конгрессменов.