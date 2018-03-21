Президент Перу подал в отставку из-за скандала с подкупом голосов

Президент Перу Педро Пабло Кучински представил конгрессу заявление о скорой отставке из-за скандала с подкупом голосов конгрессменов. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на два источника в правительстве.

79-летний президент, который раньше работал банкиром на Уолл-стрит, сделает официальное заявление об отставке 21 марта, отметил третий источник.

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Также сообщается, что в апреле у Кучински была назначена встреча с президентом США Дональдом Трампом.

Ранее сообщалось, что конгресс Перу поддержал запуск процесса импичмента президента.