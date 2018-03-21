Глава МИД Японии подарил Лаврову торт

Глава МИД Японии Таро Коно подарил торт в виде футбольного мяча министру иностранных дел России Сергею Лаврову, который отмечает день рождения 21 марта.

«Визит в Токио проходит в День рождения Сергея Лаврова, по этому случаю японский коллега Таро Коно подарил ему торт в виде футбольного мяча», — говорится в сообщении МИД России в телеграме.

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Уточняется, что Лавров в ответ вручил своему японскому коллеге официальный мяч Чемпионата мира по футболу 2018.

Ранее Лавров пошутил о «российском вмешательстве» в японскую погоду.