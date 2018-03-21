Лавров пошутил о «российском вмешательстве» в японскую погоду

Министр иностранных дел России Сергей Лавров пошутил о «российском вмешательстве» в японский климат. Об этом написала в фейсбуке официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Инцидент произошел перед началом переговоров с главой МИД Японии Таро Коно, который заметил, что Лавров привез в страну снег.

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«Раз мы не вмешивались в ваши выборы, то решили вмешаться в погоду», — ответил Лавров.

Ранее посольство России в Великобритании иронично оценило, насколько снизился градус отношений между двумя странами.