Депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко назвала власть на Украине «позорной». Об этом сообщает издание «Вести».

Эти слова депутат произнесла во время заседания суда по делу руководителя Центра освобождения пленных «Офицерский корпус» Владимира Рубана.

Реклама

«Я считаю эту власть позорной. Я публично заявляю, что презираю эту власть», — заявила Савченко.

Ранее представитель президента Украины Петра Порошенко в Верховной Раде Ирина Луценко пообещала на заседании в четверг обнародовать «шокирующее видео» с нардепом Надеждой Савченко.