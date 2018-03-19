США обвинили Россию в расстроенных отношениях с Саудовской Аравией

В США считают, что российские поставки оружия подорвали отношения Соединенных Штатов и Саудовской Аравии. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на высокопоставленного представителя администрации США.

«Частью наших разговоров с саудовцами будет обсуждение того, как Россия пытается использовать ситуацию к своей пользе. Они (Россия) заблокировали резолюцию СБ ООН, которая бы привлекла иранский режим к ответственности за программу баллистических ракет. В то же время они обратились к саудовцам и предложили им развитые системы ПВО», — сказал представитель.

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По его словам, Россия также пообещала Ирану продвинутые модели танков и военные самолеты.

«Это пример того, как Россия с одной стороны помогает, но за кулисами раздувает кризис … таким образом, который явно предназначен для подрыва американо-саудовских отношений», — подчеркнул представитель.

Ранее президент США Дональд Трамп называл условие выхода США из ядерной сделки с Ираном.