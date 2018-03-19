Песков не стал давать совет Грудинину, сбривать ли усы

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал давать советов кандидату в президенты Павлу Грудинину, который поспорил «на усы» с журналистом Юрием Дудем, передает РИА «Новости».

«Я не могу это в личном плане делать, таких советов давать. Я не думаю, что имею на это право. Этого (выполнения пари) может потребовать только тот, кому он обещал», — сказал журналистам Песков, отвечая на вопрос, может ли он дать совет Грудинину, поскольку сам несколько лет назад находился в аналогичной ситуации.

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В 2014 году Дмитрий Песков, сбрил усы на спор с дочерью. После этого он их снова отрастил.

В ходе интервью Дудь предложил спор: если Грудинин наберет меньше 15% на выборах, то он сбреет усы, без которых его никто никогда не видел, если больше — сам журналист побреется налысо. Ранее Дудь напомнил своим подписчикам в социальных сетях об этом споре, опубликовав фотографию советского бритвенного станка.