Рейтинг правительства Абэ упал до рекордного минимума

Рейтинг поддержки правительства премьер-министра Японии Синдзо Абэ упал до самой низкой отметки с 2012 года. Об этом пишет The Asahi Shimbun со ссылкой на результаты опроса.

По данным издания, за прошлый месяц рейтинг упал на 13% и составил 31%. При этом уровень недовольства правительством вырос на 11% и составил 48%.

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Как отмечается, главной причиной падения рейтинга стал скандал с подделкой документов в министерстве финансов страны.

Ранее СМИ сообщили, что организация «Моритомо гакуэн», близкая к жене премьера Акиэ Абэ, купила государственный участок под строительство частной школы по сильно заниженной цене.

В марте минфин Японии признался, что подделывал документы о сделке с земельным участком.