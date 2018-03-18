Президент Сербии поздравил Путина с победой на выборах
Президент Сербии Александар Вучич направил Владимиру Путину поздравления с победой на выборах президента России, сообщается в твиттере Вучича.
«Направил Владимиру Путину поздравление в связи с переизбранием на пост президента Российской Федерации с пожеланием и далее вести страну по пути прогресса, на благо всех ее граждан», — написал Вучич.
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Ранее сообщалось, что по данным ЦИК, Путин набирает более 75% голосов после обработки 60% протоколов.
«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию выборов президента России.