ЦИК признал нарушение опубликовавшего итоги голосования Центризбиркома Якутии

В Центризбиркоме (ЦИК) России признали нарушение, допущенное Центральной избирательной комиссией Республики Саха (Якутия), опубликовавшей результаты голосования в регионе на выборах президента России, передает корреспондент «Газеты.Ru».

Циентризбирком Якутии на своем сайте опубликовал предварительные итоги голосования, хотя эти данные должны были появиться только после 21.00 мск.

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«Наши коллеги из Якутии поторопились. Якутия не имела права публиковать результаты», — сказал зампред ЦИК Николай Булаев, отвечая на вопрос «Газеты.Ru».

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию выборов президента России.