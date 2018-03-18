В ЦИК сообщили о провокациях на выборах в Новой Зеландии и на Украине

Член ЦИК Василий Лихачев заявил о попытках провокаций на избирательных участках на выборах президента России в Новой Зеландии, на Украине и в США, передает РИА «Новости».

«Попытки провокаций были в Новой Зеландии, на Украине, еще в ряде точек и, конечно, в США», — заявил Лихачев.

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По его словам, в данный момент специалисты изучают ситуацию в США.

Ранее посол Антонов заявил о провокациях на выборах президента России в США.