Выбрано место для переговоров дипломатов Южной Кореи и КНДР

Министерство иностранных дел Финляндии сообщило, что переговоры дипломатов КНДР и Южной Кореи пройдут в Хельсинки, передает РИА «Новости».

«Встреча дипломатов Северной и Южной Кореи пройдет в Хельсинки в ближайшее время», — сообщил глава отдела коммуникаций МИД Финляндии Веса Хяккинен.

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Он также подчеркнул, что власти страны выступают только в роли посредников встречи.

Ранее сообщалось, что ЦРУ стало главным куратором встречи лидера КНДР Ким Чен Ына и президента США Дональда Трампа.