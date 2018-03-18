В ОБСЕ отказались разбираться в разногласиях между Россией и Украиной по выборам

В Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе призвали Россию и Украину самостоятельно разрешить разногласия по недопуску россиян на избирательные участки в дипломатических ведомствах, передают «Известия».

Представитель Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ Томас Раймер отметил, что международные стандарты или соглашения по вопросу об обеспечении голосования на зарубежных выборах отсутствуют, поэтому стороны должны решить вопрос между собой.

Реклама

Ранее в МИД прокомментировали препятствование голосованию россиян на Украине.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию выборов президента России.