В ОБСЕ отказались разбираться в разногласиях между Россией и Украиной по выборам
В Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе призвали Россию и Украину самостоятельно разрешить разногласия по недопуску россиян на избирательные участки в дипломатических ведомствах, передают «Известия».
Представитель Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ Томас Раймер отметил, что международные стандарты или соглашения по вопросу об обеспечении голосования на зарубежных выборах отсутствуют, поэтому стороны должны решить вопрос между собой.
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Ранее в МИД прокомментировали препятствование голосованию россиян на Украине.
«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию выборов президента России.