Джонсон заявил о готовности допустить Россию к расследованию дела Скрипаля

Глава МИД Великобритания Борис Джонсон заявил, что британская сторона хотела бы совместно с Россией расследовать отравление Сергея и Юлии Скрипаль, а также обстоятельства смерти Николая Глушкова, передает РИА «Новости».

По его словам, Лондон готов предоставить Москве доступ к расследованию.

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«Мы бы хотели сотрудничества с Россией по этому вопросу в ближайшие дни», — сказал Джонсон.

Ранее сообщалось, что Британия отказалась предоставить российским дипломатам доступ к Скрипалю.