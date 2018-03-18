СМИ: «второй человек» в ФБР передал Мюллеру записи разговоров с Трампом

Бывший заместитель директора ФБР Эндрю Маккейб предоставил спецпрокурору по «российскому делу» Роберту Мюллеру заметки о его разговорах с президентом США Дональдом Трампом. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на источник.

По данным телеканала, заметки были сделаны Маккейбом, когда он исполнял обязанности главы ФБР после увольнения Джеймса Коми.

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Как отмечается, в заметках «подробно рассказывается о том, что Коми сообщил МакКейбу о своих собственных взаимодействиях с Трампом, когда он был директором ФБР».

Ранее президент США Дональд Трамп в своем твиттере назвал «великим днем для демократии» увольнение заместителя директора ФБР Эндрю Маккейба.