Захарова назвала действия Британии частью огромного спектакля
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что антироссийская кампания Великобритании — часть огромного спектакля, дестабилизирующего международную обстановку, передает РИА «Новости».
«Это все часть огромного спектакля, шоу, очень страшного шоу, которое действительно дестабилизирует международную обстановку», — заявила Захарова.
Ранее глава МИД России Сергей Лавров обвинил западные страны в примитивной и агрессивной пропаганде в связи с отравлением в Великобритании экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля.