Британский совет отреагировал на решение о прекращении деятельности

Британский совет глубоко разочарован решением МИД России прекратить деятельности организации в России, передает РИА «Новости».

«Мы глубоко разочарованы таким развитием. По нашему мнению, когда политические или дипломатические отношения становятся сложными, культурные отношения и образовательные возможности имеют жизненно важное значение для поддержания постоянного диалога между людьми и организациями», — заявили в Британском совете.

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Британский совет подчеркнул, что «остается приверженным развитию долгосрочных связей» между людьми в России.

Ранее в Совфеде рассказали о действующей британской разведке под крышей Британского совета.

МИД России сообщил, что деятельность Британского Совета в России прекращается.

После отравления в Лондоне бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Британия выслала 23 российских дипломата. Россия пообещала ответ на действия Лондона.