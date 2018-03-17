Сенатор назвал две причины закрытия Британского совета

Сенатор, ветеран СВР Игорь Морозов пояснил, что Великобритания так и не дала согласия на открытие в Лондоне Российского центра науки и культуры, чьи функции соответствуют официально заявленным функциям Британского совета, передает РИА «Новости».

«Британский Совет действовал в России без разрешения, при нашей доброй воле, которую мы хотели развить в конструктивные отношения России и Великобритании. Этого не произошло», — сказал Морозов.

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Также, по его словам, решение о прекращении деятельности в России Британского совета принято в том числе из-за того, что под крышей этой организации действовала британская разведка.

Ранее МИД России сообщил, что деятельность Британского Совета в России прекращается.

После отравления в Лондоне бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Британия выслала 23 российских дипломата. Россия пообещала ответ на действия Лондона.