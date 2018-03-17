В Петербурге закроют консульство Британии

В Санкт-Петербурге прекратит работу генеральное консульство Великобритании. Об этом сообщается на сайте Министерства иностранных дел России.

«Учитывая диспаритет в числе консульских учреждений двух стран, отзывается согласие Российской Федерации на открытие и функционирование Генерального консульства Великобритании в Санкт-Петербурге», — сообщается в заявлении МИДа.

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Источник РИА «Новости» в министерстве подчеркнул, что «британской стороне будет дано необходимое время для завершения работы учреждения».

Ранее сообщалось, что Россия высылает 23 британских дипломатов.

После отравления в Лондоне бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Британия выслала 23 российских дипломата. Россия пообещала ответ на действия Лондона.