Экс-сотрудник ЦРУ рассказал, за что Хаспел прозвали «кровавой Джиной»

Бывший сотрудник ЦРУ Джон Кириаку рассказал, что провел в тюрьме почти два года из-за того, что рассказал о пытках в секретной тюрьме ведомства в Таиланде, информацию о которых должна была скрыть новая глава ЦРУ Джина Хаспел, пишет The Washington Post.

По словам Кириаку, он отказался обучаться «использованию расширенных методов допроса», но многие сотрудники ЦРУ, в числе которых была и Хаспел, охотно этим занимались. Сотрудники, работавшие с ней в ведомстве, называли ее «кровавой Джиной».

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Именно Хаспел было поручено уничтожить видеозаписи с пытками террориста «Аль-Каиды» Абу Зубайды. Отмечается, что его лишали сна, придумывали пытки на основа его иррационального страха перед насекомыми, а также запирали в ограниченном пространстве.

Ранее Трамп сообщил, что новым директором ЦРУ станет замглавы ведомства Джина Хаспел. Она работает в ЦРУ с 1985 года, а в 2002 году руководила секретной тюрьмой ведомства «Глаз кошки» в Таиланде, где содержались члены террористической организации «Аль-Каида». В настоящее время в Германии рассматривают запрос на ее арест.

«Аль-Каида» — террористическая группировка, деятельность которой запрещена в ряде стран, в том числе в России.