Премьер Словакии ушел в отставку

Президент Словакии Андрей Киска принял отставку премьер-министра страны Роберта Фицо, передает Reuters.

Как отмечается, Киска поручил вице-премьеру страны Петеру Пеллегрини сформировать новое правительство.

По данным агентства, Фицо покинул свой пост на фоне политических беспорядков и общественных протестов в Словакии, вызванных убийством журналиста Яна Кучака.

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Кучак занимался расследованием связей политиков с итальянской мафиозной группировкой «Ндрангета» и, в частности, связей с ней главного советника главы словацкого правительства Марии Трошковой.

В конце февраля он был застрелен в своей квартире вместе с невестой.