Россия вышлет британских дипломатов в ответ на действия Лондона

Глава МИД России Сергей Лавров пообещал в качестве ответной меры на действия Великобритании выслать британских дипломатов, передает РИА «Новости».

Отвечая на вопрос, готова ли Москва выслать британских дипломатов из России, министр сказал «обязательно». Кроме того, он заметил, что российская сторона будет готова вернуться к сотрудничеству с ЕС, когда партнеры перестанут «следовать в русле американских русофобских тенденций, включая санкции и провокации».

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«И когда пропадет, конечно же, интерес мириться с теми возмутительными действиями, которые сейчас мы наблюдаем со стороны правительства Великобритании, и которые далеко выходят за рамки элементарных приличий», — добавил Лавров.

Ранее премьер-министр Британии Тереза Мэй заявила о высылке 23 российских дипломатов.