Джонсон заявил об отказе Британии делиться доказательствами с Россией по делу Скрипаля

Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон заявил, что Великобритания не собирается посылать российской стороне образец вещества, которым отравили экс-полковника ГРУ Скрипаля. Об этом сообщается в твиттере радиостанции LBC со ссылкой на выступление министра в эфире.

«Глава МИД (Британии – Газета.Ru) заявляет, что Великобритания не собирается посылать образец нервно-паралитического вещества в Россию, как было запрошено», — говорится в посте.

Ранее министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон назвал доказательства причастности России к отравлению экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии «ошеломляющими».